Tiesj Benoot doet verhaal van zijn laatste 48u met geboorte van dochter en 9de plaats in Waalse Pijl

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tiesj Benoot werd dinsdagavond nog vader van een dochter, maar startte woensdag toch in de Waalse Pijl. De Belg werd toch nog knap negende.

Maandagavond kreeg Tiejs Benoot bericht van zijn vrouw Fien dat haar weeën begonnen waren. Om twee uur 's nachts is ze dan naar het ziekenhuis vertrokken en om 4u kreeg Benoot het signaal dat hij best naar het ziekenhuis zou afzakken.

"Om 6 uur ben ik dan vertrokken, waarna ik de hele dag in het ziekenhuis ben gebleven. En om 22 uur gisteravond is Loes dan geboren", deed Benoot het relaas van zijn dinsdag bij HLN. Om middernacht kroop hij dan thuis, op een kwartier van het ziekenhuis, in zijn bed.

Benoot negende in Waalse Pijl

Om 8u vertrok Benoot dan richting de start van de Waalse Pijl, na een helse 48u zonder trainen en twee maaltijden in het ziekenhuis. Geen ideale voorbereiding, maar toch reed Benoot een goede koers.

"Tot 300 meter van de streep reed ik nog in de top vijf, maar nadien kreeg ik het moeilijk. Mijn benen waren niet echt verzuurd, maar eerder 'gelimiteerd'", zei Benoot. Hij werd uiteindelijk negende in de Waalse Pijl.

Toch is Benoot tevreden met zijn negende plaats, zeker na wat hij de voorbije 48u had meegemaakt. "Dat geeft vertrouwen voor Luik-Bastenaken-Luik van zondag."