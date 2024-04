"Kan zelfs tot de dood leiden": het had héél slecht kunnen aflopen met Skjelmose, maar die komt met zeer straffe quotes richting Luik

Wat mogen we verwachten zondag van Mattias Skjelmose? Op papier is hij een van de favorieten om Tadej Pogacar te proberen bekampen. Maar woensdag moest hij nog met onderkoelingsverschijnselen opgeven in de Waalse Pijl.

"Gelukkig is er steeds een goede omkadering in het wielrennen. In extreme omstandigheden gaan mensen daardoor in coma. Als de lichaamstemperatuur onder de 34 graden zakt, kan het zelfs tot de dood leiden", gaf bondsdokter Kris Van der Mieren aan bij Sporza.

Sommige renners of mensen herstellen nooit helemaal van zo'n onderkoeling, maar in het geval van Skjelmose lijkt het dus allemaal mee te vallen. Meer zelfs: een dag later was hij alweer op de afspraak om Luik-Bastenaken-Luik te verkennen.

"Ik zie mezelf op het podium staan met Tadej (Pogacar) en Mathieu (van der Poel)", aldus Skjelmose op een persmoment volgens Het Nieuwsblad. Stevige woorden, zeker een dag nadat hij helemaal kapot was van de kou.

Zondag op het podium in Luik?

"Ik heb mezelf nog niet kunnen tonen, maar ik voel me goed op de fiets. Ook in de Waalse Pijl, voordat ik het koud kreeg, voelde ik mij goed, dus dat is wat ik onthoud. Ik kan met de hand op het hart zeggen dat ik in de vorm van mijn leven verkeer."

Benieuwd wat het in Luik-Bastenaken-Luik zal worden. Vooraf was hij een van de favorieten, maar zijn status lijkt nu wel een beetje minder prominent te zijn. In een goede dag kan natuurlijk veel en zijn team LIDL-Trek is ook een van de beste teams van het moment.