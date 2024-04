Na onderkoeling in Skjelmose in Waalse Pijl: carrière kan aan zijden draadje hangen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Amper 44 renners haalden woensdag de streep van de Waalse Pijl. Onder meer topfavoriet Mattias Skjelmose moest weggedragen worden met onderkoelingsverschijnselen.

Lidl-Trek kwam na afloop van de Waalse Pijl met twee persberichten. In het eerste meldde het dat alle onderkoelde renners "na warme dranken, warme lucht en een warme douche op de teambus", het goed stelde.

Nadat de beelden over kopman Mattias Skjelmose gretig werden gedeeld op sociale media kwam het tweede persbericht. "Indrukwekkende beelden", aldus Lidl-Trek. "Maar we kunnen nog eens bevestigen dat hij oké is."

Waarom schudde de Deen zo hevig? "Het gevoel in je spieren vermindert", zegt bondsdokter Kris Van Mieren bij Sporza. "Net als de scherpte van je bewustzijn. Daardoor kan je minder accuraat reageren."

Skjelmose in Luik-Bastenaken-Luik?

Zondag staat Luik-Bastenaken-Luik al op het programma. Al is het niet zeker of Skjelmose daar aan de start zal staan. Volgens Van Mieren kan er soms pas na weken duidelijkheid zijn hoe hard de inspanning er in hakte.

"Er zijn zelfs verhalen van renners die achteraf nooit meer dezelfde waren. In 98% van de gevallen komt het goed na enkele weken. Al weet je dat niet meteen en is er nooit helemaal zekerheid. Het is niet altijd onschuldig", stelt Van Mieren nog.