Tom Boonen komt met heel straf verhaal over Playboy en P-Magazine in Qatar

Tom Boonen is een man van zijn wereld. In het verleden heeft hij al eens gekke avonturen beleefd. Ook deze week kwam hij opnieuw met een wel héél straf verhaal. Eentje over Qatar en een aantal magazines.

"De beste verhalen zijn de verhalen die je vergeten bent", aldus Tom Boonen in Wielerclub Wattage. "En op weg naar hier is er me ook nog eens een goed verhaal naar binnen geschoten. Het was in 2004 voor de Ronde van Qatar."

"Daarna gingen we ook nog naar de Ronde van Oman, dus we waren een tweetal weken van huis weg. We vertrokken met het vliegtuig. Internet bestond wel al, maar het was vaak met een modem en nog niet zoals nu."

"En dus namen we op de luchthaven altijd wat boekjes mee om te lezen op de kamer in het hotel. Dus ik kocht me een automagazine, een P-magazine, een Ché en een Playboy. Gewoon wat boekjes uit de vakliteratuur."

Redelijk strikt landje

"We komen in Qatar aan en de bagage liet op zich wachten. Nick Nuyens zat mijn boekjes te lezen terwijl we stonden te wachten. De douaniers konden er niet mee lachen, het is een redelijk strikt landje. En dan blote madammen in een boekje ..."

"Ze schoten naar Nuyens en ze namen hem mee. Nick Nuyens riep dat het mijn boekjes waren, dus moest ik ook mee. We legden het uit, na veel vijven en zessen stelde ik voor dat ze de boekjes mochten hebben als we mochten vertrekken. En ze zijn blij naar huis gegaan ..."