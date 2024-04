Ligt de weg voor Julian Alaphilippe nu helemaal open? Cofidis krijgt gigantische opsteker

Cofidis is al jaren een vaste waarde in het peloton en dat zal ook nog even zo blijven. Het sponsorcontract is namelijk voor een paar jaar verlengd.

Al sinds 1997 is Cofidis actief in het wielrennen. De mannenploeg doet het wel niet goed, want het staat voorlopig op de 17de plaats in de UCI-ranking. Degradatie in 2026 is dus nog niet uitgesloten voor de ploeg. Toch heeft Cofidis dus zijn sponsorcontract verlengd tot eind 2028. Daar blijft het niet bij, want het Franse bedrijf verhoogt ook het budget voor de komende jaren. En dat kan betekenen dat de ploeg werk maakt van een aantal transfers. Julian Alaphilippe zou de grootste naam zijn die de Franse ploeg wil binnenhalen. Het contract van de Franse ex-wereldkampioen loopt eind dit jaar af bij Soudal Quick-Step en er wordt niet verwacht dat hij nog zal bijtekenen. Ambities met mannen en vrouwen Manager Cédric Vasseur is opgetogen met de verlenging van het sponsorcontract van Cofidis. "Ik wil het management van Cofidis hartelijk bedanken. Dit is fantastisch nieuws voor ons en een grote blijk van vertrouwen." "Dit bewijs van vertrouwen stelt ons in staat om met rust en stabiliteit naar de toekomst te kijken. De start van het seizoen heeft niet aan onze verwachtingen voldaan, maar ik ben ervan overtuigd dat, net als deze uitbreiding, het goede nieuws en de successen snel zullen terugkeren." Cofidis wil niet alleen succes boeken met de mannen, maar ook met de vrouwen. De vrouwenploeg wil in de komende jaren de stap zetten naar de WorldTour, wat het nu nog niet is.