Nog erger dan gedacht: Visma-Lease a Bike komt met update over Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard mocht afgelopen dinsdag na bijna twee weken het ziekenhuis verlaten in Spanje. Er wacht hem echter nog een lange weg om opnieuw de oude te worden.

"Het moet heel moeilijk voor Jonas zijn geweest om zo lang in het ziekenhuis te liggen, dus we zijn blij dat hij inmiddels ontslagen is", zegt ploegleider Frans Maassen bij het Deense TV2.

Vingegaard liep bij zijn zware val een gebroken sleutelbeen, gebroken ribben, een gekneusde long en klaplong op. "Zijn doorboorde long was het grootste probleem en er was ook bloed in gekomen,maar ik ben geen specialist."

De komende tijd zet Vingegaard alles op alles om opnieuw fit te raken. "Jonas zal eerst moeten lopen, dan kan hij op de rollen rijden en dan zal hij ten slotte op de weg fietsen. Dat is de procedure, maar over het hoe en wanneer valt nu nog niet veel te zeggen."

Nog lang herstel voor Vingegaard

"Het belangrijkste is dat hij goed kan herstellen en dan pas maken we nieuwe plannen." Bij Visma-Lease a Bike willen ze op dit moment nog niet spreken over een mogelijke terugkeer in competitie van de Deen.

"Ik weet dat Jonas een unieke kerel is die snel kán herstellen, maar ik ben geen arts en het is nog veel te vroeg om dergelijke beslissingen te nemen. Over twee weken weten we iets meer", stelt Maassen nog.