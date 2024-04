Tom Boonen geeft Mathieu van der Poel helemaal gelijk

Zondag staat Luik-Bastenaken-Luik op de agenda. Mathieu van der Poel is één van de favorieten om de overwinning te pakken.

Luik-Bastenaken-Luik is een ander paar mouwen voor Mathieu van der Poel, zeker in vergelijking met de koersen die hem helemaal op het lijf geschreven zijn.

Hij is dan ook helemaal niet de topfavoriet voor zondag, maar dat hoeft ook niet. De druk ligt hoe dan ook bij Tadej Pogacar die als voornaamste kandidaat-winnaar beschouwd wordt.

Van der Poel ligt daar ook niet wakker van, zeker niet als hij terugblikt op wat 2024 hem ondertussen alweer gebracht heeft aan successen en overwinningen.

“Het is nu al boven de verwachtingen. Ik had nooit gedacht dat ik dit jaar al zo veel kon winnen, dus ik geniet gewoon van het moment”, is hij heel erg duidelijk in een interview met Sporza.

De wereldkampioen geeft zich echter niet zomaar gewonnen en legt de druk graag bij iemand anders. “De koers moet natuurlijk altijd gereden worden. Wie weet.”

Ook Tom Boonen denkt niet dat de Nederlander zich zomaar gewonnen zal geven. Hij schrijft Mathieu van der Poel dan ook niet af voor Luik-Bastenaken-Luik. “Er is maar één zekerheid: alleen wanneer je niet start, kun je niet winnen”, klinkt het.