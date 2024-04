Veldrijder Gerben Kuypers krijgt twee keer fantastisch nieuws van zijn ploeg Intermarché-Wanty

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vorig jaar kreeg veldrijder Gerben Kuypers (24) zijn eerste profcontract bij het opleidingsteam van Intermarché-Wanty. Nu maakt hij de overstap naar het WorldTour-team en mag hij meteen starten in een topkoers.

In de winter van 2022 nam Gerben Kuypers nog ontslag in de fabriek waar hij werkte om zich volop te focussen op het veldrijden. Met succes, want sinds maart vorig jaar reed hij voor de opleidingsploeg van Intermarché-Wanty.

Vorige winter werd Kuypers afgeremd door blessures en reed hij nog geen enkele koers op de weg. Maar nu maakt hij toch de overstap van het opleidingsteam naar het WorldTour-team van Intermarché-Wanty.

"Mijn gezondheidsproblemen afgelopen winter hebben mij afgeremd, maar dat fysieke probleem heeft geen invloed gehad op het vertrouwen dat de ploeg in mij had. Deze kans om de stap naar de World Tour te maken is daar het grootste bewijs van."

Kuypers start in Luik-Bastenaken-Luik

"Ik voel me vereerd en ik ben de ploeg enorm dankbaar", zegt Kuypers. "Ik ben tevreden over mijn trainingen sinds begin maart en ik voel me klaar om mijn wegseizoen bij Intermarché-Wanty te starten."

Dat wegseizoen start Kuypers zondag meteen met Luik-Bastenaken-Luik. "Het wordt mijn eerste monument, het zal heel speciaal zijn en het is iets dat ik een jaar geleden nooit had kunnen denken. Ik zal alles geven in dienst van de ploeg."