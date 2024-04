Zonneveld ziet het niet goedkomen voor Van der Poel: "Een enorm verschil"

Mathieu van der Poel neemt komende zondag voor de tweede keer deel aan Luik-Bastenaken-Luik. Kan de wereldkampioen meedoen voor de zege?

In 2020 werd Van der Poel in zijn enige deelname aan Luik-Bastenaken-Luik zesde. Hij won toen de sprint van een groepje achtervolgers. Daags voordien schudde Van der Poel een solo van 53 kilometer uit zijn benen in de BinckBank Tour.

"Hij won al bijna, dus waarom nu niet?", zegt Thijs Zonneveld bij In het Wiel. "Ik denk dat het in zijn voordeel is dat hij weinig wedstrijden heeft gereden, dat hij vaker in Spanje heeft getraind en het kan een voordeel zijn dat er minder concurrentie bij is."

"Van der Poel is in staat om in eendagswedstrijden boven zichzelf uit te stijgen. En hij is fysiek in staat om één of twee keer een vijf minuten-waarde neer te zetten om de Roche-aux-Faucons binnen de tien of twintig seconden van de besten boven te komen."

Pogacar zal Van der Poel willen slopen

Toch denkt Zonneveld dat de echte klimmers in het voordeel zullen zijn door hun lichtere gewicht. "Als het 7 watt per kilogram gaat, dan moet hij 70 watt meer trappen dan de rest. Dat is een enorm verschil."

Dat lukt Van der Poel misschien één of twee keer en dat weet ook Tadej Pogacar. De Sloveen zal er samen met UAE Team Emirates dan ook een zware wedstrijd van proberen te maken.

"Pogacar weet dat als hij de koers te makkelijk maakt, dat Van der Poel dicht bij hem blijft op de Roche-aux-Faucons. Hij zal Van der Poel proberen te slopen. Ik denk dat het heel, heel lastig wordt voor Van der Poel."