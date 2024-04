Flanders Classics zegt klaar en duidelijk wat bedoeling is van nieuwe Wereldbeker veldrijden

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Wereldbeker in het veldrijden ziet er vanaf volgend seizoen anders uit. En er komt ook een beschermde status voor vier manches.

Het aantal manches in de Wereldbeker veldrijden zakt van 14 naar 12. De manche Verenigde Staten verdwijnt na bijna tien jaar weer van de kalender. Van de twaalf manches worden er nog altijd zes in België georganiseerd.

Vier manches worden niet in België of Nederland gereden, namelijk in het Ierse Dublin, het Franse Besançon, het Spaanse Benidorm en het Italiaanse Oristano. En die vier manches worden ook beschermd.

Van Aert, Van der Poel en Pidcock lokken

Zo mogen er daags voor en op de dag zelf geen andere crossen georganiseerd worden. "Maar we willen geen pestgedrag vertonen", zegt Chris Mannaerts van organisator Flanders Classics bij Sporza

"Die beschermde status treedt enkel op in het buitenland, omdat zij die status verdienen. Veldrijden is een fantastische sport, ik wil dat de hele wereld dat weet. De bescherming op zaterdag moet voor een sterk deelnemersveld op zondag zorgen."

"We bezoeken 6 landen. Nu is het moment om het buitenland te laten proeven van de fantastische sport, mét de grote sterren aan de start." Er wordt dus vooral gemikt op het starten van Van Aert, Van der Poel en Pidcock in de Wereldbeker.