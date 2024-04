📷 Reacties liegen er niet om: Weinig begrip voor Pogacar en co nadat ze niet wachten na valpartij

UAE zat op kop in het peloton, toen er een grote valpartij plaatsvond. De ploeg van Tadej Pogacar reed stevig door na de valpartij, waardoor mannen als Pidcock en Van der Poel meer dan anderhalve minuut tijd verloren.

“Lelijk”, schrijft Thijs Zonneveld op X. “Ploegen die hard op kop rijden na een massale valpartij.”

“Dit is rijden om de tegenstand knockout te slaan”, zei José De Cauwer tijdens de live-uitzending. “Dit is niet meer van 'Sorry, we wisten het niet.' Het is bewust. Het is net alsof er een rekening vereffend moet worden. Maar dit kan en mag.”

“Hadden ze moeten wachten?”, schreef Benji Naesen op X. “Is het hun verantwoordelijkheid om te stoppen met snelheid maken omdat anderen niet in positie zaten?”

Het was uiteindelijk een wonder dat iedereen voorin terug kon keren, goed 30 kilometer verder, al gebeurde dat ook niet zo koosjer. De volgwagens waren wel heel gewillig om de renners op sleeptouw te nemen.

Israel & UAE fought for their position at the front of the peloton. Massive crash happens behind them. Israel keeps pacing with Mathieu van der Poel 45 seconds behind.



Should they have waited? Is it their responsibility to stop pacing because others weren't in position? #LBL