Ex-renner trekt keiharde conclusie over Mathieu van der Poel voor Luik-Bastenaken-Luik

Slaat Mathieu van der Poel straks ook toe in Luik-Bastenaken-Luik? Ex-renner Tom Dumoulin gelooft niet in de kansen van de wereldkampioen.

Mathieu van der Poel zal in Luik-Bastenaken-Luik vooral moeten afrekenen met Tadej Pogacar. De Sloveen won in 2021 al eens in Luik en is nu de grote topfavoriet. Vooral na zijn fenomenale solo in de Strade Bianche.

Pogacar rekende vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen al af met Van der Poel op de Oude Kwaremont, de beklimmingen in de Ardennen zijn nog een stuk zwaarder. Tom Dumoulin gelooft dan ook niet dat Van der Poel de Sloveen zal kunnen volgen.

Groot voordeel voor Pogacar op Van der Poel

"Als Pogacar van onder tot boven op La Redoute volle bak doorhaalt, dan den ik dat daar weinig aan te doen is", zegt Dumoulin bij Wielerflits. "Als ik heel eerlijk ben, dan geef ik Van der Poel weinig kans."

Vooral zijn gewicht zal een groot zijn nadeel volgens Dumoulin. De Nederlander weegt zo'n 10 kilo meer dan Pogacar en dat zal doorwegen op de lange beklimmingen. "Een scenario waarbij ze met zijn tweeën naar de streep rijden, dat lijkt mij heel onwaarschijnlijk."

UAE Team Emirates zal de koers waarschijnlijk zo hard mogelijk willen maken voor Pogacar, om Van der Poel zoveel mogelijk af te matten. "Laten we gewoon eerlijk zijn: Pogacar heeft de grotere winstkansen zondag."