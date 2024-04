Mathieu van der Poel blijft altijd maar weer op diezelfde nagel kloppen

Soms moet telkens weer hetzelfde herhaald worden. Mathieu van der Poel blijft ook op dezelfde nagel kloppen over Luik-Bastenaken-Luik. Of hij een rol van betekenis zal spelen, hangt af van de benen.

Al wil iedereen uiteraard wel weten hoe Van der Poel zelf aankijkt tegen zijn kansen in Luik. "Ik ga gewoon mijn best en dan zullen we wel zien hoe de benen zijn. Het ligt echt aan de benen", blijft de man die in 2020 als zesde eindigde benadrukken. De voorbije koersen konden zo ook tegen mekaar afgewogen worden.

"Als ik de benen van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix heb, kan ik best wel ver geraken. Als ik die van de Amstel heb, zal ik niet zo ver geraken. Ik probeer altijd wel mijn eigen koers te rijden. Je hebt eerst de benen nodig om agressief te kunnen koersen", onderstreept hij zijn boodschap nogmaals in functie van zijn koerswijze.

VAN DER POEL STOORT ZICH NIET AAN GEWICHTSVERSCHIL

"Daar zal het van afhangen." Sowieso is het wel een lastige taak voor renners van pakweg 75 kilogram om de lichtgewichten te volgen. "Jammer genoeg weeg ik meer dan 75 kilogram. Dat verschil in gewicht, tja... Elke koers moet gereden worden, je weet nooit wat er gebeurt", wil Van der Poel zich daar niet op blindstaren.

Het is geen evidentie dat de koning van de kasseien zich alweer aan de start van een grote wielerafspraak presenteert. "Het is toch een lastige opdracht om na de kasseiklassiekers nog door te trekken. Dat merk ik wel, maar dat wist ik vooraf ook wel. We proberen het dit jaar en dan kunnen we het nog bekijken de komende jaren."

VAN DER POEL HEEFT DUIDELIJKE WENS

De editie van 2024 is er dan ook juist eentje in speciale weersomstandigheden, met frisse temperaturen en mogelijk ook regen en zelfs sneeuw op de hellingen. "Ik hoop dat het niet begint te regenen, want dan zal het wel nog kouder worden. Met genoeg kleren aan moet het wel lukken."