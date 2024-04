Roodhooft komt met opvallende bekentenis en conclusie na L-B-L over Van der Poel

Mathieu van der Poel sloot zijn voorjaar af met een derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Nochtans leek hij op 100 kilometer van de finish helemaal uitgeteld.

Mathieu van der Poel verloor anderhalve minuut tijd door een grote valpartij in het peloton tijdens Luik-Bastenaken-Luik, op net iets minder dan honderd kilometer van het einde. Voor ploegleider Christoph Roodhooft leek het alsof de koers voor de wereldkampioen toen al gereden was voor zijn renner.

“Het was een vreemde valpartij. Het was erg slecht aangegeven. We dachten eigenlijk dat het kalf al verdronken was, maar uiteindelijk zaten er nog genoeg ploegen die wilden rijden in de tweede groep”, klinkt het bij Wielerflits.

Niet Alpecin-Deceuninck, maar wel de andere ploegen brachten de groep terug bij het eerste peloton. Al was er ook veel kritiek op de volgwagens die de tweede groep mee in hun zog naar voren sleepten.

“Toen werd ook nog de beslissing genomen om de wagens er tussen te laten, nadat de jury daar aanvankelijk niet voor koos. Toen kwam alles heel snel weer samen”, klinkt het.

De derde plaats was een onverhoopt succes en biedt perspectieven naar de toekomst. “Als je derde wordt, kun je ook winnen. Als Pogacar erbij is wordt het natuurlijk heel moeilijk, maar als hij niet rijdt: waarom niet? Mathieu heeft een heel goede prestatie geleverd. Het is niet evident om je nog op te laden voor deze koers als je al je doelen al hebt afgevinkt.”