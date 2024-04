Van der Poel maakt zich geen illusies en deelt opvallende vakantiebestemming: "En dan is Evenepoel hier nog niet"

Mathieu van der Poel is heel duidelijk over waarom hij zich geen illusies maakt. Nu tijd voor vakantie en zijn bestemming is niet de eerste de beste.

"Mijn klassiek seizoen was al succesvol, maar ik ben blij om hier ook op het podium te staan", is Mathieu van der Poel verheugd met zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik. "Ik geloofde pas met vijf kilometer te gaan in een podiumplaats. Je hebt wel gezien dat dit het hoogst haalbare was voor mij", deelt hij zijn visie met de pers.

Een eerste belangrijk moment was uiteraard dat hij op achtervolgen aangewezen was na een massale valpartij. "Het was zeker en vast een grote inspanning. Ik was juist mijn beenverwarmers en handschoenen aan het uitdoen en dan gebeurde die val. Ik dacht dat we nooit nog de kop van de koers gingen zien."

OOK BESTE BENEN NIET GENOEG VOOR VAN DER POEL

Gelukkig bleek dat iets te negatief gedacht. "Na een lange achtervolging kwamen we terug. Ik voelde al de vermoeidheid in de benen. Ook met benen zoals in Roubaix en de Ronde zou ik Pogacar hier niet kunnen volgen. Toch is het meer iets dat in de media leeft dat iemand van mijn gewicht Luik-Bastenaken-Luik niet kan winnen."

Wat niet wil zeggen dat Van der Poel al ging zweven. "Ik ben realistisch genoeg. Als Pogacar gaat, kan ik hem zelfs met mijn beste benen niet volgen. Dat is normaal, maar ook hij kan een slechte dag hebben. Dat hoop ik tenminste. Hij was opnieuw indrukwekkend. En dan is Remco Evenepoel hier nog niet."

VAN DER POEL NIET DE BESTE KLIMMER

Van der Poel beseft dat het tegen hem wellicht van hetzelfde laken een broek zou zijn. "Hij kan ook een 'probleem' zijn voor mij om ooit Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Er bestaan betere klimmers dan ik. Al blijft het een wielerwedstrijd, het wil het niet zeggen dat je niet kan winnen omdat je niet de beste klimmer bent."

De wereldkampioen blijft dus wel zijn realistische blik behouden. "In Luik winnen zal altijd wel een moeilijke missie zijn voor mij." Gelukkig hoeft de renner van Alpecin-Deceuninck daar nu even niet meer over na te denken. "Nu op vakantie? Ja, naar Dubai. Ik kies voor de zon."