Weinig begrip voor wat er gebeurt in L-B-L: "Hier moet de wedstrijdleiding ingrijpen"

Een valpartij zorgde voor afscheiding in het peloton. De renners maakten echter gebruik van de volgwagens om terug te keren.

De valpartij op 97 kilometer van het einde van Luik-Bastenaken-Luik zorgde ervoor dat het peloton in twee stukken brak. Grootste slachtoffers daarvan waren Tom Pidcock, Mathieu van der Poel en Mauri Vansevenant.

Zij verloren tot anderhalve minuut op de kopgroep, met onder andere topfavoriet Tadej Pogacar. Pidcock zette als eerste de achtervolging in. Hij kreeg de hulp van Mauri Vansevenant en in dertig kilometer haalden ze de achterstand in.

Mathieu van der Poel zat niet bij hen, maar slaagde er in de achtergrond wel in zonder zich echt te moeten inzetten om terug te keren. Zij konden gebruik maken van de volgwagens die tussen de groepen zaten om terug te keren.

“Die auto’s hiertussen hebben een rol gespeeld”, zo vertelde Karl Vannieuwkerke op Eén tijdens de live-uitzending. “Er zitten opvallend veel auto’s overal tussen.”

“Jajaja, het zal wel zijn”, valt José De Cauwer in. “Op Stockeu werkt dat niet, maar hier wel. Dit heeft niks met barrage te maken. Hier moet de wedstrijdleiding ingrijpen. De ploegleiders doen niks fout, maar de renners proberen. En die kans mag je hen normaal niet geven.”

Volgens Renaat Schotte was het grote probleem het parcours. Er was op bepaalde plaatsen maar één rijstrook om te rijden, waardoor de volgwagens niet aan de kant konden.