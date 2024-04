Mathieu van der Poel moet toch iets bekennen na klassiek voorjaar: "Ik heb het onderschat"

Mathieu van der Poel heeft een ijzersterk klassiek voorjaar neergezet. Toch moet hij wat bekennen, want ook voor hem loopt het niet in alle facetten van een leien dakje.

Vanaf Milaan-Sanremo, zijn eerste wegkoers van 2024, is het één langgerekte periode geweest met niets dan grote wielerafspraken. Is het geen onbegonnen werk om zes weken na mekaar diezelfde vorm aan te houden? "Neen, ik denk dat het mogelijk is om zes weken lang te pieken", is Van der Poel het daar niet noodzakelijk mee eens.

Al is het wel een feit dat het mentaal enorm lastig is. "De decompressie die na de Ronde en Parijs-Roubaix zou optreden: ik heb het misschien wat onderschat. Het is vooral zo dat ik al aan het trainen en aan het pieken ben sinds het WK veldrijden. Dat maakt het een heel lange periode", moet Van der Poel wel toegeven.

DECOMPRESSIE BIJ VAN DER POEL

"Dat maakt het een beetje een probleem om het voorjaar te rekken tot Luik." Anderzijds bestaat hét ideale scenario voor Luik-Bastenaken-Luik niet. Toch niet zolang ene Tadej Pogacar in het peloton rijdt. "Ik weet dat het ook in mijn beste vorm moeilijk zal zijn om Tadej Pogacar te volgen. Dat is ook geen schande."

Zoals Pogacar kan domineren in de Ardennen, zo heeft Van der Poel dat gedaan in de kasseiklassiekers. Dat is dan ook vooral wat het uithangbord van Alpecin-Deceuninck gaat onthouden uit dit voorjaar. "Elke renner heeft zo zijn eigen koersen die hem het best passen en ik heb gedaan wat moest in de mijne."

Lees hier wat Van der Poel nog zo al te vertellen had na zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik.