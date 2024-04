Tom Pidcock laat frustraties de vrije loop na L-B-L over Van der Poel en co

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tom Pidcock moest lang achtervolgen tijdens Luik-Bastenaken-Luik. Dat probeerde hij op eigen kracht, terwijl een groep met Van der Poel wat hulp kreeg.

Door een grote valpartij op zo'n 100 kilometer van de streep brak het peloton in verschillende stukken. Tom Pidcock verzeilde ook in de tweede groep, maar dan door een lekke band. "Ik moest daar een gigantische inspanning doen", zegt hij bij Wielerflits.

Samen met Romain Grégoire en Mauri Vansevenant kon Pidcock de sprong weer naar voren maken. De rest van de achtervolgende groep, met onder meer Van der Poel, kreeg echter hulp van de ploegwagen van Bahrain Victorious.

"Andere renners konden achter de auto terugkeren. Dat is frustrerend. Ik ging daar heel diep, waardoor ik mijn eigen benen afsneed. Dat was zonde", ging de Brit nog verder.

Pidcock kon sprint niet rijden

En Pidcock had wel degelijk goede benen. "Want voor deze koers heb ik er niet te veel over gezegd, maar deze week verbrak ik allerlei records tijdens training. Ik ging echt heel goed."

Pidcock kon uiteindelijk toch nog sprinten voor de derde plaats, waar Van der Poel de beste was. Zelf zat Pidcock was ingesloten, waardoor hij niet echt zijn kans kon gaan. Hij eindigde dan ook als tiende.