Visma Lease a Bike maakt balans op van het klassieke voorjaar

Het klassieke voorjaar zit er na Luik-Bastenaken-Luik op. Visma Lease a Bike maakt een balans op van wat de ploeg allemaal liet zien.

In Luik-Bastenaken-Luik, het vierde wielermonument van het jaar, spurtte Tiesj Benoot naar de twaalfde plaats. In de slotfase voelde Benoot zich sterk, maar de 30-jarige renner raakte niet weg. Achter Pogacar en Romain Bardet sprintte Benoot naar de twaalfde plaats.

“In het begin voelde ik mezelf niet heel best”, vertelt onze landgenoot. “Uiteindelijk kwam ik erdoor en zat ik op de Roche-aux-Faucons bij de beteren. De eindsprint was moeilijk omdat ik wat ingesloten zat. Ik denk dat ik sterker was dan de twaalfde in de koers, maar het is nu eenmaal niet anders.”

Evaluatie voorjaar

“We hadden bij het slotstuk van het klassieke voorjaar gehoopt op nóg een toptienklassering”, stelt ploegleider Arthur van Dongen na Luik-Bastenaken-Luik. “Daar was Tiesj goed genoeg voor vandaag. Uiteindelijk redde hij dat net niet in de sprint. Met de harde tegenwind was het lang een gesloten koers. Tiesj deelde naar mijn mening zijn race goed in. Helaas reed hij in het slot net geen top tien.”

Van Dongen blikt tot slot nog kort terug op het Ardense drieluik. “In de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl hebben we als team een goede koers gereden. Vandaag zaten we, mede door omstandigheden, met te weinig man in de finale. Wellicht hadden we er dan iets meer uit kunnen persen, maar al met al mogen we tevreden zijn met de resultaten en de manier van koersen in de afgelopen wedstrijden. Gezien alle omstandigheden is het denk ik een realistische afspiegeling.”