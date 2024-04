Michel Wuyts maakt opvallende keuze als hét moment van het voorjaar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met Luik-Bastenaken-Luik werd afgelopen zondag het klassieke voorjaar afgesloten. Het is tijd voor een terugblik en Michel Wuyts kiest een opvallend mooiste moment.

Het voorjaar werd gekenmerkt door heel wat lange solo's van Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. Enkel in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne werd er voor de zege gesprint.

Voor velen is een lange solo saai, maar niet Michel Wuyts. Hij kiest dan ook voor de solo van meer dan 80 kilometer van Tadej Pogacar in de Strade Bianche als zijn mooiste moment van het voorbije voorjaar.

"De manier waarop", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck. "Ik heb ook eens een poging gedaan om al die kaarsrechte hellingen op dat witte grind op te rijden. En ik overwoog dikwijls om af te stappen, wat ik ook een paar keer heb gedaan."

Vanmarcke gaat akkoord met Wuyts

"En dan zie je daar zo'n godenkind spelenderwijs omhoog rijden. En dan als Sinterklaas links en rechts salueren, dat gaat nooit meer uit mijn herinneringen", sprak Wuyts zijn bewondering voor Pogacar uit.

Sep Vanmarcke sloot zich daarbij aan. "Het is misschien saai om te zeggen, maar die solo is zo indrukwekkend. Hij gaat er vandoor alsof het niets is en pakt ook met gemak drie minuten. Om dan onderweg te lachen en te zwaaien."

"Ik kon amper drie kilometer solo voorop rijden en hij rijdt ervan weg alsof het niets is. Er is ook niemand die kans maakt om hem te volgen. Mensen moeten zich realiseren hoe mooi zo'n solo ook kan zijn."