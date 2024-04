Toch nog spanning in de Giro? Organisatie komt met stevige verrassing

Op 4 mei gaat de 107de Giro van start, met Tadej Pogacar als grote topfavoriet. Om toch nog wat spanning in te bouwen, komt de organisatie met een verrassing.

Tadej Pogacar wil dit jaar de Giro en de Tour winnen. De Sloveen is in Italië de enige grote naam aan de start en lijkt de gedoodverfde favoriet voor de eindzege. Na zijn demonstratie in Luik-Bastenaken-Luik is dat nog meer het geval.

De kans dat Pogacar de strijd om de roze trui al in de eerste week in een definitieve plooi legt, is dan ook groot. Om toch nog wat spanning in te bouwen pakt de organisatie nu uit met een alternatief klassement.

Intergiro maakt comeback in de Giro

Het befaamde intergiro-klassement maakt namelijk een comeback. Die deed in 1989 voor het eerst zijn intrede, in 2005 werd de Italiaan Stefano Zanini de voorlopig laatste winnaar van het nevenklassement. Daar ging toen een blauwe trui aan vast.

De blauwe trui is tegenwoordig voor de leider in het bergklassement, het is dus niet duidelijk of de leider in de intergiro ook een trui krijgt. Het is wel al duidelijk waar er in elke rit een intergiro-tussensprint zal liggen.

Daarbij zijn telkens drie, twee en één bonificatieseconden te verdienen voor het klassement, plus tot maximaal twaalf punten voor het puntenklassement. Die punten (12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 en 1) worden dan samengeteld in het intergiro-klassement, met dus ook een leider.