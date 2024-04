Veroorzaker van grote valpartij met Van der Poel in L-B-L slaat stevig mea culpa

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een grote valpartij zorgde voor heel wat opschudding tijdens Luik-Bastenaken-Luik. De Nieuw-Zeelander Logan Currie neemt daarvoor de schuld op zich.

Op zo'n 100 kilometer van de streep was er een grote valpartij in Luik-Bastenaken-Luik. Daardoor werden heel wat favorieten, zoals Mathieu van der Poel, opgehouden en moesten ze lang achtervolgen.

"Die mag je dus voor een groot deel op mij steken", zegt de Nieuw-Zeelander Logan Currie over de grote val bij Het Nieuwsblad. "Ik was te gretig en wilde opschuiven. Daardoor raakte ik ingesloten en belandde ik in het gootje."

Currie ging tegen de grond, samen met heel wat andere renners. Daardoor werden heel wat renners dus opgehouden. "Niet dat de renners rond mij boos waren. Of dat hebben ze toch niet laten blijken. Eigenlijk: ze zeiden helemaal niets."

Currie rijdt Luik-Bastenaken-Luik uit als straf

De koers van Currie was na de valpartij over, maar de Nieuw-Zeelander reed Luik-Bastenaken-Luik wel nog uit. Ook als straf voor zichzelf. Hij kwam als allerlaatste over de streep, op zo'n 22 minuten van winnaar Tadej Pogacar.

"Met een paar renners hebben we een groep op sleeptouw genomen en keihard gereden om nog een deftige tijd neer te zetten. De anderen zaten in ons wiel. Tot de finish in beeld kwam. Staken ze ons plots massaal voorbij. Tja…"