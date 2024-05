Thibau Nys voor de eerste keer stemgerechtigd voor verkiezingen: "Hoe werkt dat?"

Thibau Nys zet zijn focus helemaal op het wielrennen. Dat hij de eerste keer moet gaan kiezen houdt hem echter wel bezig.

De verkiezingen komen er snel aan. Ook voor Thibau Nys, die de eerste keer naar het stemhokje moet. Maar zover zal het niet komen.

“Neen, ben ik nog totaal niet mee bezig geweest. Ik weet dat ik op de dag van de stemming in de Ronde van Zwitserland zit”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Hij zal nog alles in orde moeten brengen om zijn stem te laten gelden. “Hoe werk dat? Je krijgt een oproepingsbrief, zeker? Bij mij zal dat dan via volmacht moeten verlopen. Het is in ieder geval de eerste keer dat ik moet gaan stemmen.”

Of hij als jonge wielrenner wakker ligt van de politiek is een ander paar mouwen voor onze landgenoot. “ Ik zeg zeker niet: 'bwaa, politiek, saai, interesseert me niet'. Maar op dit moment in mijn leven is het zo druk dat ik er niet echt mee bezig ben.”

Wakker liggen zal hij er dus zeker niet van doen. Het houdt hem op dit moment van zijn leven helemaal niet bezig. “Het is bij ons thuis een onderwerp zoals voetbal: af en toe gaat het er een keer over, maar ik heb er verder weinig kennis van.”