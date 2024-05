Na chaos in Giro: Sep Vanmarcke lovend over rennersvakbond na vertrek van wielerlegende

De renners wilden vanmorgen in de Giro d'Italia niet vertrekken. De rennersvakbond vroeg uitstel of aanpassing omwille van het slechte weer.

Het peloton wilde door het slechte weer, dat voor gevaarlijke toestanden kon zorgen, niet vertrekken in de Giro. Na veel onderhandelen met de rennersvakbond CPA kwam uiteindelijk een oplossing uit de bus.

Ex-wielrenner Sep Vanmarcke laat weten dat Adam Hansen zijn job als vertegenwoordiger van de renners bij CPA heel erg goed doet.

“Hansen is de lijm tussen de ploegen”, vertelt Vanmarcke aan Sporza. “Hij trekt de kaart van de renners en iedereen is er tevreden over. Het is de juiste man op de juiste plek.”

De Australiër volgde vorig jaar wielerlegende Gianni Bugno op. “Met Bugno hoorde ik veel klachten dat er niet veel gebeurde. Hij ging politiek te werk en zijn beslissingen waren niet altijd in het voordeel van de renners.”

Veel belangen

Elke ploeg kiest zelf een renner die hen vertegenwoordigt bij het CPA. Al is het geen gemakkelijke opdracht om iedereen tevreden te houden.

“Niet elke renner zal altijd akkoord gaan. Ieder heeft zijn eigen belangen. Een mindere daler zal sneller zeggen dat een afdaling gevaarlijk is. Kleine ploegen zullen minder snel zeggen dat het weer slecht is. Zij willen zich in de kijker rijden.”

Ook de organisatie heeft zijn verplichtingen. Vaak ontvangen zij veel geld voor de start- en aankomstplaatsen en speelt dat mee. “Renners zitten in de koers en zien de grote belangen niet. De organisatie heeft verplichtingen tegenover sponsoren”, besluit Vanmarcke.

“Er zijn ook grote steden die veel geld betalen. Dat speelt ook mee in waarom de organisatoren liever willen dat het doorgaat. Daarom is het goed dat de rennersvakbond bestaat.”