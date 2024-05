Pogacar legt uit waarom hij ondanks alle koude toch in korte mouwen finishte

Het was een vreemde etappe in de Giro d'Italia. Maar het was wel Tadej Pogacar die de overwinning pakte.

Pas op anderhalve kilometer van het einde viel Tadej Pogacar aan, terwijl het eigenlijk niet de bedoeling was van UAE Team Emirates om voor de ritzege te gaan.

Maar de Sloveen pakte wel de overwinning en heeft dik zeven minuten voorsprong in het algemene klassement. Een ideaal scenario om de laatste week richting Rome aan te vatten na de rustdag van Pinkstermaandag.

De gewijzigde rit, dat maakte hem wat nerveus. “Ik heb deze ziekte van mijn vriendin, ik wil alles plannen. Dat heb ik inmiddels van haar overgenomen, alles moet tot in perfectie worden afgestemd. In het wielrennen is dat alleen onmogelijk en vandaag was daar een goed voorbeeld van.”

De dag bevatte ontzettend veel momenten van chaos. “Uiteindelijk is het een goede dag geweest voor iedereen. Niemand wilde starten, maar we hebben een oplossing gevonden. Het was jammer voor de organisatie, maar dat was het ook geweest als wij als renners over die eerste klim hadden gemoeten.”

Opvallend was ook dat Pogacar met korte mouwen over de finish reed. “Dat kwam door Movistar, op de voorlaatste klim deed ik m'n jasje uit, want het ging best hard. Maar in de afdaling had ik het daardoor wel koud. Gelukkig kan ik er goed tegen!”