🎥 Milan maakt puik werk van Stuyven en Theuns af, Belgen komen er niet aan te pas

Een rustige etappe in de Giro werd toch nog even opgeschrikt door waaiers, maar het werd toch een nieuwe massasprint. Voor de derde keer pakte Jonathan Milan de ritzege in deze Giro.

Met slechts 202 hoogtemeters op 179 kilometer was de dertiende etappe voorbestemd voor een massasprint. Niet veel renners hadden dus zin in een vroege vlucht, die bestond uit de Italianen Tarozzi, Tonelli en Pietrobon.

In het peloton was het een vrij rustige dag, tot op zo'n 60 kilometer van de steep. INEOS Grenadiers trok stevig door en het peloton brak in stukken. De grootste naam die zich had laten vangen was paarse trui Jonathan Milan.

Hij moest samen met zijn ploeg Lidl-Trek een gat van zo'n 30 seconden dichtrijden, maar op zo'n 40 kilometer van de streep kwam alles weer samen. Op 30 kilometer van de streep vielen De Pooter en Marcellusi nog aan.

Milan pakt derde ritzege in de Giro

De Belg van Intermarché-Wanty liet de Italiaan even later achter en probeerde het alleen, maar op 10 kilometer van de streep was ook zijn verhaal uitgespeeld. In een hectische en bochtige finale werd het toch een massasprint.

Lidl-Trek deed het opnieuw uitstekend met onder meer Jasper Stuyven en Edward Theuns in de trein voor Jonathan Milan. Gaviria probeerde de Italiaan nog te verrassen, maar aan de paarse puntentrui was niet te doen.

Milan pakte al zijn derde ritzege in deze Giro en verstevigt zijn paarse puntentrui nog wat meer. Tim Merlier kwam er niet aan te pas en eindigde niet in de top tien. Ook Jenthe Biermans was niet te zien.