Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) lacht zich een breuk na opvallend en héérlijk moment

Het plezier is helemaal terug bij Julian Alaphilippe, nu hij bij Soudal Quick-Step weer helemaal boven water komt. Dat was ook merkbaar in één van de meer opvallende momenten vrijdag in de Giro.

Julian Alaphilippe is bezig aan een sterke Ronde van Italië. In de loop van de dertiende etappe kwam in het peloton zijn ritzege van daags voordien toch nog even aan bod. Alaphilippe lachte zich een breuk toen zijn landgenoot Lilian Calmejane hem recht voor de camera kwam feliciteren met zijn knappe overwinning.

DE KLASSE VAN ALAPHILIPPE

Het deed Alaphilippe zichtbaar enorm deugd. Zijn reactie was kort maar krachtig: "Bedankt!" Zijn collega van bij Intermarché-Wanty, die zelf vooral in het begin van deze Giro enorm actief was, deed er vervolgens nog een schepje bovenop. "Dat is klasse, Franse klasse!" Terwijl hij deze uitspraken deed, wees Calmejane naar Alaphilippe.

Dit heerlijke onderonsje was één van de momenten die de tv-kijker kon animeren, samen met de vlucht van de dag en de waaiers die getrokken werden, in afwachting van de verwachte massasprint. Die mondde dan weer uit in de derde ritzege voor Jonathan Milan. Naast de Italiaan zal ook Alaphilippe weer goed geslapen hebben.