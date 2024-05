Trainer heeft heldere boodschap voor Vingegaard wat deelname aan de Tour betreft

Wout van Aert komt volgende week aan de start van de Ronde van Noorwegen. Hoe staat het met die andere kopman van Visma-Lease a Bike, namelijk Jonas Vingegaard.

Zo'n twee maanden na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen maakt Wout van Aert donderdag zijn rentree in het peloton in de Ronde van Noorwegen. Bij Jonas Vingegaard is een comeback nog niet aan de orde.

De Deense Tourwinnaar viel begin april zwaar in de Ronde van het Baskenland. Hij brak zijn sleutelbeen en enkele ribben, maar hield ook een gekneusde rib en klaplong over aan zijn valpartij. Vingegaard kan wel weer trainen.

"Elke dag hebben we contact met elkaar gehouden en elke dag gaat het in de richting van misschien binnen een mum van tijd weer een normale training doen", zegt zijn trainer Tim Heemskerk bij Cycling Weekly.

Vingegaard naar de Tour?

Vingegaard traint momenteel in Denemarken. "Maar Denemarken is niet de plek om je voor te bereiden op de Tour", stelt Heemskerk. "Hopelijk kan hij samen met alle andere renners een deel van de voorbereiding doen."

De Tour blijft het doel van de ploeg met Vingegaard. "Ik denk dat we over twee weken een veel beter beeld zullen hebben van waar we staan, zodat we een programma kunnen opstellen. Op dit moment denk ik aan het feit dat hij maar acht weken zal kunnen trainen."