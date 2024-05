Michel Wuyts legt de lat bijzonder hoog voor Thibau Nys: "Hij is er voor geschapen"

Thibau Nys maakte een hoge vlucht de afgelopen weken. Met vier zeges in op twaalf koersdagen ziet zijn toekomst er bijzonder rooskleurig uit.

Een ritzege in de Ronde van Romandië en twee ritzeges en de eindzege in de Ronde van Hongarije. Voor Thibau Nys ziet het er opnieuw rooskleurig uit na een wisselvallig seizoen in het veldrijden.

Daarin sloeg hij ook meteen toe met drie zeges op korte tijd, maar daarna lukte het niet meer. Daardoor is het nog even wachten of Nys kan bevestigen wat hij in Romandië en Hongarije liet zien.

Schittert Nys op het WK?

Vanaf donderdag rijdt Nys de Ronde van Noorwegen, waar hij vorig jaar zijn eerste profzege boekte. Bij de Belgische wielerfans doet het dromen van grote dingen. Ook Michel Wuyts ziet Nys de komende jaren presteren.

En niet in de minste wedstrijden. Wuyts ziet de komende jaren heel wat kansen voor Nys op het WK. "Thibau de Koele is er voor geschapen. Kigali ’25, Montreal ’26, Haute Savoie ‘27 en zelfs Zurich ’24 zijn dat voor hem", zegt hij bij HLN.

In Zürich staat er dit jaar wel 274 kilometer op het programma, met onderweg ook 4300 hoogtemeters. Vergelijkbaar met Luik-Bastenaken-Luik. "Dat het te vroeg is? Kan zijn. Maar talent neemt vroege vluchten", stelt Wuyts nog.