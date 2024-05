Verloren bagage zorgde voor problemen: Nys onthult opvallend detail na nieuwe ritzege

Thibau Nys heeft nu ook de Ronde van Noorwegen een rit gewonnen. Voor de jonge Nys gaat de droom verder.

Nieuwe rittenkoers, nieuwe ritzege en leiderstrui voor Thibau Nys. Na de Ronde van Romandië en de Ronde van Hongarije was niet nu ook prijs in de Ronde van Noorwegen voor de jonge Nys. Al zijn vijfde zege dit seizoen.

"Dit is mooier dan je kan dromen. Ik ben me ervan bewust dat ik hier moet bij stilstaan en van genieten", zegt Nys bij Sporza. "Zo gemakkelijk zoals het nu gaat, zal het ook niet blijven komen", is hij realistisch.

"Het was heel moeilijk koersen zonder oortje, want de radio's zaten nog in mijn koffer (die hij verloor op de luchthaven, nvdr.). Ik had dus een hele dag geen communicatie met de auto. Dat was lastig, omdat we met de ploeg de koers gedragen hebben."

Nys probeert leiderstrui te verdedigen

Nys kreeg opnieuw veel hulp van zijn ploegmaat Vacek, die dat ook al deed in Hongarije. Hij had zijn ploegmaat de zege gegund, maar de Tsjech kraakte op zo'n 200 meter van de streep. Nys kon geen risico nemen en ging voor de zege.

Vrijdag volgt staat er opnieuw een lastige etappe op het programma, met een zware slotklim (5,5 kilometer aan 8,7% gemiddeld.). "Het wordt niet simpel. Maar ik hoop mezelf net als in Hongarije te verbazen."