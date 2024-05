Wout van Aert over bijzonder emotioneel moment: "Het was verschrikkelijk"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Visma-Lease a Bike zag heel wat kopmannen tegen de grond gaan dit voorjaar. Naast Wout van Aert viel ook Jonas Vingegaard bijzonder zwaar.

Wout van Aert ging op 27 maart bijzonder zwaar tegen de grond in Dwars door Vlaanderen. Hij brak daarbij zijn sleutelbeen, zeven ribben en zijn borstbeen. Hij hield er ook een gekneusde long aan over.

Amper acht dagen later kwam ook Jonas Vingegaard zwaar ten val in de Ronde van het Baskenland. De Deense tweevoudige Tourwinnaar brak daarbij zijn sleutelbeen en enkele ribben. Van Aert zag het allemaal gebeuren op tv.

Van Aert over zware val Vingegaard

"Dat was opnieuw een emotioneel moment. Zeker omdat hij eerst niet bewoog. Verschrikkelijk. Dat maakt het allemaal nog pijnlijker", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad. "Iedereen weet hoe nauw de ploeg mij aan het hart ligt."

Vorig jaar in de Tour leek het alsof er wat spanning was tussen Van Aert en Vingegaard omdat de Deen geen kopbeurt deed voor Van Aert in de tweede etappe. Dat bleek achteraf niet het geval te zijn.

In de Giro leek Visma-Lease a Bike eindelijk alle pech achter zich te kunnen laten. Het won een rit met Olav Kooij en Cian Uijtdebroeks was op weg naar een goed klassement. Maar de twee moesten opgeven door ziekte. "Het wil voorlopig maar niet lukken. Niet leuk."