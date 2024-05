🎥 Fikse tegenvaller voor Geraint Thomas net voor laatste zware bergrit in de Giro

Het peloton beleefde nog eens rustige dag net voor het de laatste zware bergrit. Voor Geraint Thomas was er toch nog een tegenvaller door een valpartij.

Nadat de vlucht van de dag na zo'n 60 kilometer dan toch eindelijk wegreed, nam het peloton met de klassementsrenners een snipperdag. Ze kwamen binnen op iets meer dan een kwartier winnaar Andrea Vendrame.

Op iets meer dan 6 kilometer van de streep ging Geraint Thomas tegen de grond, toen het peloton was uitgedund tot zo'n 15 renners. "Ik keek even over mijn schouder en voor me veranderden ze van richting", zei hij achteraf bij Eurosport.

"Ik tikte een wiel aan, maar gelukkig kreeg ik gelijk een reservefiets", zei Thomas. "Dankzij de slipstream van de auto van BORA-hansgrohe kon terugkeren. Enkele oude wonden van eerdere valpartijen zijn weer wat opengegaan."

Concurrenten wachten op Thomas

"Als je achttien jaar prof bent, heb je daar een paar van. Maar het is allemaal goed. Het was gewoon een stomme fout." De rest van de favorieten hielden in, waardoor Thomas geen tijd verloor in het klassement.

Voor Thomas is het een stevige tegenvaller net voor de laatste zware bergrit in de Giro. Zaterdag moeten de renners twee keer over de Monte Grappa (18,1 km aan 8,1%). De laatste top ligt wel op zo'n 30 kilometer van de streep, daarna volgt er nog een lange afdaling richting de aankomst.