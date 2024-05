Mathieu van der Poel heeft uitstekend nieuws voor zijn fans

Mathieu van der Poel heeft uitstekend nieuws te melden. Tenminste, voor de fans die in dat ene kamp zitten, de fans van het nektapijtje.

Mathieu van der Poel houdt er blijkbaar wel van om de fans te betrekken bij de keuzes die hij maakt. Hij houdt er zelf wel van om te koersen met een witte broek, terwijl dat eigenlijk 'not done' is in de wielersport. Op sociale media heeft de renner van Alpecin-Deceuninck zijn fans gevraagd of hij met witte of zwarte broek moet rijden.

De antwoorden op die vraag zijn lang niet de enige feedback die de wereldkampioen heeft gekregen. Eén van zijn volgers had een duidelijke boodschap voor hem: "Breng het nektapijt terug". Van der Poel liet de voorbije winter zijn kapsel zodanig groeien dat hij een behoorlijk lang nektapijtje had. Wie weet bracht het hem geluk.

Nektapijt Van der Poel bleef tot Sanremo

Van der Poel werkte in elk geval een voortreffelijke veldritwinter af, waarin overwinning na overwinning werd geboekt, met een nieuwe wereldtitel als kers op de taart. Het nektapijtje bleef tot en met Milaan-Sanremo, zijn eerste wegwedstrijd in 2024. Voor aanvang van de Vlaamse klassiekers ging het mes in het haar.

Mathieu van der Poel looking to settle the debate. Obviously white is the only correct answer 🤍 #whitebibs Also, the mullet might make a reappearance 🤔 😅 #MvdP pic.twitter.com/qumJpLJyPe — Tonke (@TonkeBerg) May 21, 2024

Nu doen zijn fans dus een oproep voor de terugkeer van het nektapijtje en die lijkt niet in dovemansoren te vallen. Van der Poel heeft een hartje geplaatst bij de reactie in kwestie en reageerde er ook nog eens op: "Ik ben er mee bezig". Al komt dat niet zomaar, er zal nog eventjes tijd en vooral geduld voor nodig zijn.

Nieuwe look op komst bij Van der Poel

Maar het is dus perfect mogelijk dat we Mathieu van der Poel binnen afzienbare tijd weer met een heel nieuwe look in het peloton zien.