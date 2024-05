Remco Evenepoel gooit het na indrukwekkende, intensieve inspanningen met meesterknecht plots over andere boeg

Remco Evenepoel moet de balans in orde houden. Samen met zijn meesterknecht heeft hij al indruk gemaakt op training. Naast voldoende arbeid moet er ook voldoende rust zijn.

Remco Evenepoel laat de benen spreken op de hoogtestage in de Sierra Nevada, maar zit met zijn hoofd al bij de Tour de France. Alles staat in het teken van het grootste wielercircus ter wereld. Zowel de inspanningen die hij tijdens zijn trainingstochten levert als de rust die hij ten gepaste tijde inbouwt. Dat laatste doet hij ook zeker.

Dat blijkt uit zijn Strava-account. Evenepoel heeft het donderdag heel erg rustig aan gedaan. Elke dag geeft hij zijn volgers wel één of andere update. De Belgische kampioen was deze keer toe aan 'Sierra 18', de achttiende dag dus van de hoogtestage in de Sierra Nevada. "Relax", schreef hij erbij als inhoud van die trainingsdag.

Relax dagje voor Remco Evenepoel

Het was niet gelogen. Remco Evenepoel had zich beperkt tot een ritje van een uur en een dik kwartier. Op een tempo dat hem geen pijn deed, want in die tijd legde Evenepoel 32,9 kilometers en 958 hoogtemeters af. Hij is heel andere ondernemingen gewend, maar die zijn eerder dan ook reeds aan de beurt gekomen.

Enkele dagen geleden maakte hij nog indruk met een pittige trainingstocht van 3746 hoogtemeters, terwijl hij in diezelfde rit ook nog een KOM liet noteren. Het is goed dat hij enigszins het harde labeur levert dat hem moet klaarstomen met Tour de France en langs de andere kant genoeg rust neemt zodat hij fris aan de start komt.

Evenepoel-Landa straks koningskoppel in de Tour

Dat hij in Spanje traint aan de zijde van Mikel Landa, die zich in de Tour moet ontpoppen tot meesterknecht de luxe, is nog een ander teken dat de focus volledig ligt op die grote wielerafspraak die zich eind juni aankondigt.