Thibau Nys geeft tactisch foutje toe nadat hij leiderstrui verliest in Noorwegen

Thibau Nys heeft in de tweede rit van de Ronde van Noorwegen zijn leiderstrui moeten afstappen. Op de lastige slotklim moest Nys passen, maar herpakte hij zich nog goed.

Vooraf vreesde Thibau Nys als dat de aankomst bergop in Gullingen (5,5 km aan 8,7% gemiddeld) te zwaar zou zijn voor hem. Toch wilde Nys proberen, want de laatste weken had hij zichzelf al een paar keer verrast.

Nys probeerde ook, maar op 3,5 kilometer van de streep lag het tempo te hoog en stuurde hij uit. Nys liet zich uitzakken naar een tweede groepje en herpakte zich daar nog. Hij kwam uiteindelijk binnen op 25 seconden van winnaar Laurance.

De Fransman van Alpecin-Deceuninck is ook de nieuwe leider in Noorwegen. Nys staat nu vijfde in het algemeen klassement, op 25 seconden van Laurance. Die achterstand is wellicht te groot om in de laatste twee ritten nog goed te maken.

πŸš΄πŸ‡³πŸ‡΄ | De slotklim blijkt inderdaad te zwaar voor Thibau Nys! πŸ‡§πŸ‡ͺ De geletruidrager moet eraf... Wie wint? Kijk live mee! #ToN24



πŸ“Ί Koers kijk je via discovery+ pic.twitter.com/cGQab7x0ra — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 24, 2024

"Ik had even een zwak momentje, maar ik kon me beter herpakken dan gedacht", zei Nys achteraf bij HLN. Op het moment dat de rest aanging, liepen mijn benen vol. De eindzege wordt nu heel moeilijk."

Toch had het beter gekund volgens Nys. Bij Lidl-Trek trokken ze de kaart van de Tsjech Vacek, maar Nys kon zich herstellen. "Daardoor moest ik drie kilometer in de wind rijden, dat kon ik alleen niet redden."

"Ik ben toch wel wat teleurgesteld omdat ik dacht dat het volledig gedaan was toen mijn benen ontploften. Toen ze vooraan ook moesten temporiseren dacht ik dat ik er toch nog naartoe kon, maar ik moest te veel kopwerk doen."