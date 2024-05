🎥 Het is lang niet allemaal kommer en kwel: deze actie van Wout van Aert spreekt boekdelen

De laatste paar maanden van Wout van Aert als wielrenner kunnen als kommer en kwel beschreven worden. Nu hij terug op de koersfiets zit, is het niet allemaal slecht nieuws.

Ook al hadden ook de eerste twee dagen van de Ronde van Noorwegen hun uitdagingen. In de openingsetappe loste Wout van Aert in de slotkilometers nadat hij contact maakte met de fiets van een renner van Uno-X. Na afloop van die rit gaf Van Aert ook zelf grif toe dat hij veel meer had afgezien dan hij vooraf verwachtte.

En tijdens de tweede etappe van Noorse rittenkoers kwam hij zelf ten val. De verwondingen vielen dan wel mee, het is allesbehalve ideaal als je net aan het terugkomen bent van een bij een valpartij opgelopen ernstige blessure. Ook op mentaal vlak is het lang niet lekker om zo weer je eerste dagen in het peloton te spenderen.

Talent van Van Aert nog niet weg

Nochtans heeft Wout van Aert zich in Noorwegen ook al op positieve wijze laten opmerken. Dat toont aan dat zijn talent nog lang niet weg is. Velon heeft dat in een filmpje mooi kunnen vastleggen. De beelden worden getoond van een Van Aert die goed en belangrijk werk levert voor zijn ploegmaats van Visma-Lease a Bike.

Wout van Aert putting in a shift 💪



The Belgian rider positioned his team well into the final climb on Stage 2 at the Tour of Norway 👌🏼



Watch full Tour of Norway highlights now: https://t.co/zgTdqzuKdG

🇳🇴 #ToN24 — Velon CC (@VelonCC) May 24, 2024

Het gaat over bepaalde punten in de tweede rit in de Ronde van Noorwegen, op iets meer dan tien kilometer van de aankomst, waarbij Wout van Aert zijn teamgenoten naar voren loodst of op kop vlamt van het peloton. "De Belgische renner positioneerde zijn ploeg goed in aanloop naar de laatste klim", zijn ze bij Velon lovend.

Lof voor ploegwerk Van Aert

Terecht ook dat dit soort werk in de schijnwerpers wordt gezet, want dat wordt niet altijd opgemerkt. Het is ook door dit soort acties tijdens wedstrijden dat Van Aert opnieuw zal aanknopen met een betere vormpeil.