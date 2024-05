Eerlijke Thibau Nys zegt waarover hij enorm teleurgesteld is en doet ook een paar onthullingen uit de doeken

Het is weer in zijn gewone outfit dat Thibau Nys koerst en niet in de leiderstrui. Teleurgesteld is hij daar zeker over, vooral omdat het zo'n vaart niet had moeten lopen.

Thibau Nys is op de tweede dag de leiding kwijtgespeeld in de Ronde van Noorwegen. Voor aanvang van rit 3 richt Nys in een gesprek met VTM de blik vooruit. "Er is sprake van teleurstelling en die is nog niet weggeëbt. Dat moet je kunnen plaatsen. Het is weer een nieuwe dag en morgen is er nog een nieuwe dag."

Wat niet wil zeggen dat alles al volledig is doorgespoeld. "Ik ben het meest teleurgesteld over het feit dat ik met een beetje meer ervaring en een iets andere indeling van de klim wel had kunnen overleven. Ik denk dat ik iets te lang vasthoud aan het hoge tempo. Daardoor hef ik mezelf een minuut te lang over de limiet", is zijn analyse.

Thibau Nys trekt zijn lessen

Het was dus even naar adem happen. "Daar moest ik even van bekomen. Ik zie dat mannen die voor mij losten nog wel de aansluiting maakten. Na dat zwak momentje blijf ik wel hetzelfde tempo rijden als de kopgroep. Als ik op verstand wat vroeger had gelost, had ik nog wel kunnen aansluiten. Daar leren we uit."

"Het heeft natuurlijk wel grote gevolgen voor het klassement", is Nys realistisch. De man in vorm bij Lidl-Trek onthult ook nog zijn plannen voor ritten 3 en 4. Te beginnen met die voor de derde rit, die wellicht eindigt op een massasprint. "Dat er niet heel veel sprinters zijn, kan het extra chaotisch maken", denkt Nys.

Klassement niet in het hoofd van Thibau Nys

"Als ik mij goed voel en ik zie een kans, dan zet ik mij er misschien tussen. Ik ga geen onnodige risico's nemen." En zijn aanpak in de slotetappe? "We gaan er volle bak in vliegen. Niet echt met het klassement in het achterhoofd, maar gewoon proberen die koers te winnen. We zullen wel oorlog zien."