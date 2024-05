Fenomeen Pogacar zet met zoveelste waanzinnige solo kers op de taart en trekt met 6 ritzeges en 2 truien naar de Tour

Waanzinnig. Fenomenaal. Welke superlatieven zijn er nog over om Pogacar te beschrijven. In de Tour zullen ze hem verwelkomen als eindwinnaar en bergkoning van de Giro. In de laatste bergrit in Italië pakte hij zijn zesde ritzege.

In deze laatste Giro-rit in het gebergte toonden vooral Ballerini en Germani zich bedrijvig in het begin. Negen andere vluchters, waaronder twee Belgen, sloten aan: Conci, Jimmy Janssens, Mulubrhan, Fernandez, Vendrame, Edward Theuns, Pelayo Sanchez, Pietrobon en Tonelli. Tot hun vreugde maakte de regen plaats voor zon. Het was vervolgens uitkijken naar de Monte Grappa, dé beklimming waar het op deze dag om draaide. Al snel bleven Janssens en Sanchez over als de twee resterende leiders, met slechts een beperkte voorsprong op de favorieten. Sanchez kon nog even Pellizzarri bijbebenen, die laatste sprokkelde wel de meeste punten op de top. Even een Belg als één van twee leiders Ook de solopoging van Pellizzarri bleek een onmogelijke missie. Op 35 kilometer van de aankomst vertrok Pogacar immers al uit de favorietengroep en weinig verrassend dat ook deze keer niemand hem antwoord kon bieden. Omdat hij als eerste bovenkwam bij de tweede passage op de Monte Grappa, is hij ook de bergkoning. Een mooi toemaatje voor Pogacar, die maar verder en verder bleef wegrijden van de rest. Een huzarenstukje om u tegen te zeggen, zijn zesde in deze Giro. Met de roze trui en de bergrtrui er nog eens bovenop zal het binnen enkele dagen wel een heel geslaagd bilan zijn voor hem. En dan moet de Tour de France er nog aankomen. Grote Pogacar-show in de Giro Voor de volledigheid: Paret-Peintre en Martinez finishten respectievelijk tweede en derde in de twintigste Girorit. Het zijn slechts voetnoten in de grote Pogacar-show.