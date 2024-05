Lefevere van zijn sokken geblazen door Merlier: "Niemand had dat hem gevraagd"

De uithaal richting zijn criticasters blijft wellicht het meeste hangen, maar er viel Patrick Lefevere nog iets op bij de tweede ritzege van Tim Merlier. Iets waar hij heel blij van werd.

De renners van Soudal Quick-Step wezen in hun video's op sociale media plots allemaal naar het logo van kledingsponsor Castelli, om daarna met hun vingers het getal twee te maken. Een verwijzing naar de contractverlenging van twee jaar.

Tim Merlier dacht er tijdens zijn zegegebaar aan om het gebaar opnieuw te doen. In zijn flashinterview vermeldde Merlier ook nog eens Castelli, het peloton was die dag ook voorbij de fabriek van de kledingfabrikant gereden.

Lefevere onder de indruk van Merlier

"Niemand had Tim gevraagd om dat extra onder de aandacht te brengen, maar hij doet dat uit zichzelf", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad. "No offence, maar bij sprinters is het meestal me, myself and I. Tim is anders."

Voor Soudal Quick-Step is de verlenging van de deal met Castelli voor twee jaar namelijk belangrijk, ook al komt dat niet onder de aandacht. Niet alleen voor de productontwikkeling, maar ook voor het budget van de ploeg.

"De totale waarde van de kleding - voor mannen, vrouwen en beloften - overstijgt het half miljoen", onthult Lefevere. Misschien kan er door de speciale vermelding van Tim Merlier wel nog een extra bij?