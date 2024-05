🎥 Merlier maakt iedereen bij Soudal Quick-Step dolgelukkig met nog iets anders dan zege: "Ik zou je kunnen kussen"

Tim Merlier kan als grote held van Soudal Quick-Step de champagne laten knallen. Met zijn populariteit in eigen rangen was al niets mis, maar die schiet nu nog eens omhoog.

Gezien de blessure die Remco Evenepoel opliep bij zijn val in de Ronde van het Baskenland, is Tim Merlier tot dusver dé man van het seizoen bij Soudal Quick-Step. Ieder zijn specialiteit. Dat was al zo in het voorjaar en Merlier bevestigt nu ook in de Giro met twee ritzeges. En of ze bij de Wolfpack hun sprintkanon koesteren.

Merlier was al goed voorbereid op het moment dat die tweede overwinning er zou komen. Dat was duidelijk merkbaar in het flashinterview: onze landgenoot vermeldde meteen Castelli, de kledijleverancier van Soudal Quick-Step. Dat zullen ze bij dit merk enorm graag gehoord hebben, daar doen ze het tenslotte voor.

I could kiss you for doing this @MerlierTim! https://t.co/O48sawOKDP — Phil Lowe (@Lowe_Profile_) May 23, 2024

En de aandacht van de sprinter van Castelli bleef daar niet toe beperkt. In een filmpje van Soudal Quick-Step kort na de aankomst van de achttiende Giro-rit wijst Tim Merlier naar het logo van Castelli, vooraleer twee vingers te tonen, voor zijn twee overwinningen. "Ciao, Castelli", schrijven ze er bij zijn ploeg ook nog eens bij.

Het gebaar van Merlier om de kledijleverancier in de verf te zetten wordt alom geapprecieerd. "Ik zou je hiervoor kunnen kussen, Tim Merlier", schrijft Phil Lowe, de communicatiemanger van Soudal Quick-Step, zelfs. Het levert ook een retweet op van Patrick Lefevere. Kortom: iedereen in het team is dolblij met Merlier.