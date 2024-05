Michel Wuyts vernietigend voor één ploeg in de Giro: "Blijven in hetzelfde bedje ziek"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar was tijdens de Giro veel te sterk voor zijn tegenstanders. De Sloveen kreeg ook amper weerwerk, zeker van INEOS Grenadiers.

Voor de Giro was al duidelijk dat niemand wellicht iets in de weg zou kunnen leggen. De Sloveen maakte die verwachting meteen waar en breidde zijn voorsprong stelselmatig uit. Naar nu bijna acht minuten.

Onder meer O'Connor en Martinez probeerden Pogacar eens te volgen, maar bekochten dat bijna altijd met tijdverlies. Bij INEOS Grenadiers beloofden ze wel om aanvallend te koersen, maar het is er nooit uitgekomen.

Wuyts scherp voor INEOS Grenadiers

Ook Michel Wuyts is teleurgesteld in wat hij zag van de Britse formatie tijdens de Giro. "In paardenkracht sterker dan UAE, maar o zo miserabel voorspelbaar. Alles up-tempo, een aaneenschakeling van identieke riffs, nooit een finale uithaal", zegt hij bij HLN.

"Ineos blijft in hetzelfde bedje ziek, dat van de machteloze afwerking", stelt Wuyts nog. Al neemt hij het kopman Geraint Thomas, die vandaag zijn 38ste verjaardag viert, niet kwalijk. De Welshman zal wellicht op het podium eindigen.

"Op zijn 38ste wist die verdomd goed dat eindwinst uitgesloten was. Zijn hoogtepunt dateert al van 2018, in zijn Tour (de enige grote ronde die Thomas won, nvdr.). Thomas had toen van ene Pogacar geen weet