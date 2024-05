Nu op naar de allergrootste afspraken? Belgische ploegleider laat zich er over uit en zegt waar Thibau Nys bang van is

Thibau Nys heeft dit jaar al regelmatig uitgepakt op de weg. Moet hij nu de allergrootste afspraken ook gaan betwisten?

Zijn ploegleider Maxime Monfort bespreekt die mogelijkheid aan Sporza. Zo werd er al gedacht in functie van een grote ronde. "Het klopt dat hij in de preselectie zat voor de Giro. Maar dat zou zijn eerste wedstrijd op de weg geweest zijn dit jaar. Dat was niet ideaal. In de preselectie voor de Tour zit Thibau niet", verduidelijkt Monfort.

Zo'n grote stap willen ze bij Lidl-Trek niet nemen. "Voor hij daar debuteert, moet hij de eerst de Giro of de Vuelta in zijn benen hebben. Maar ook de Vuelta zal nog niet voor dit jaar zijn. Die valt te kort voor het veldritseizoen. In de komende 2 jaar moet hij wel zeker een grote ronde rijden", verzekert Monfort.

Nys heeft het niet voor massasprints

Ondertussen kan Nys wel heel wat zeges verzamelen. In theorie zou dat in sprints kunnen. "Hij heeft een snelle sprint in zijn benen. Maar in de Ronde van Romandië en de Ronde van Hongarije hebben we gezien dat hij in de echte massasprints een beetje bang is. Thibau heeft het in de snelle massasprints moeilijk met positioneren."

Gelukkig heeft hij al getoond dat hij veel meer is dan een sprinter. De klassiekers zijn dan misschien ook wel iets voor hem. Wat met de voorjaarskoersen? "Bij Lidl-Trek hebben we natuurlijk veel sterke renners voor die koersen. En Thibau heeft nog niet gepresteerd in eendagskoersen in de WorldTour", tempert Monfort.

Programma Nys van hoger niveau in 2025

"Thibau zal dus eerst nog zijn plek moeten vinden in die koersen en ondervinden waar hij het beste kan presteren." Zijn dat de Vlaamse of Waalse klassiekers? "Dat zal de tijd uitwijzen. Maar we hebben al gezien dat Thibau overal kan presteren. Zijn programma van volgend jaar zal van een hoger niveau zijn dan dit jaar."