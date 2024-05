Kiezen tussen de weg en het veld: ploegleider onthult wat de doorslag geeft voor Thibau Nys

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys scheert hoge toppen op de weg met al vijf zeges dit jaar. Moet hij straks kiezen tussen het veldrijden en de weg?

Een ritzege in de Ronde van Romandië, twee ritten en het eindklassement in de Ronde van Hongarije en een rit in de Ronde van Noorwegen. Thibau Nys beleeft momenteel een droom op de weg.

Met zijn vijf zeges staat Nys voorlopig op de vijfde plaats wat de internationale zegestand betreft. Van de Belgen doet enkel Tim Merlier beter met negen zeges. Nys laat zo onder meer Van Aert, Evenepoel en Philipsen achter zich.

Veld of weg voor Thibau Nys?

In het veld boekte Nys vorig seizoen slechts drie zeges. Moet hij straks kiezen tussen het veld en de weg? "Thibau is gepassioneerd door de cross, het is zijn eerste passie", zegt ploegleider Maxime Monfort bij Sporza.

"Maar hij moet kiezen waar hij het beste kan presteren en het meeste kan winnen. Is dat de weg of het veld? Die vraag kunnen we nu nog niet beantwoorden", stelt Monfort. Er zal wel worden samengezeten met zijn entourage.

"Hoelang Thibau de cross en de weg nog zal combineren, zal dan sowieso aan bod komen", stelt Monfort. Als Nys in de toekomst ook op het voorjaar wil mikken, dan zal hij minder moeten crossen in de winter.