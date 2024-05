Tadej Pogacar wijst fans terecht: het liep bijna helemaal fout op weg naar zesde ritzege

Tadej Pogacar heeft in de voorlaatste rit in de Giro nogmaals de puntjes op de i gezet. Hij pakte al zijn zesde ritzege en zette de concurrentie op nog meer achterstand.

Vijf ritzeges en bijna acht minuten voorsprong was nog niet genoeg voor Tadej Pogacar. De Sloveen deed er in de voorlaatste rit nog eens een ritzege bij en breidde zijn voorsprong op eerste achtervolger Martinez uit tot net geen 10 minuten.

"Ik had goede benen, dus besloot ik op de tweede beklimming aan te aanvallen. Ik was blij dat ik op de top genoeg voorsprong had, zodat ik ook in de tweede afdaling niet te veel risico's moest nemen", zei de Sloveen achteraf.

"Dit was weer een test voor komende zomer. Ik wilde de Giro afsluiten met moraal en een goede vorm. Ik denk dat dat gelukt is. Ik ga na de Giro genieten om dan een goede voorbereiding te doen op de Tour."

Opdringerige fans bij Pogacar

In de slotrit deelde Pogacar ook handjeklap uit aan een jonge fan, aan een andere gaf hij een drinkbus. Toch waren er ook negatieve dingen op te merken, met fans die te dicht kwamen bij de Sloveen.

"Soms kwamen ze wel zo dicht dat ze me aanraakten of een tamelijke harde stomp gaven. Dan moet je wel je evenwicht bewaren om op je fiets te blijven zitten. Er was ook iemand met een kettingzaag en die heeft me bijna verbrand met zijn vonkjes."