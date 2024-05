Thibau Nys schuwt de grote woorden niet over zijn ambitie in de Ronde van Noorwegen

Thibau Nys staat in de laatste rit van de Ronde van Noorwegen voor een lastige opdracht. De eindzege heeft Nys echter nog niet uit zijn hoofd gezet.

In de eerste rit van de Ronde van Noorwegen was Thibau Nys oppermachtig, maar in de tweede rit moest hij zijn leiderstrui afgeven aan het Franse toptalent Axel Laurance. Nys moet in de slotrit 25 seconden goedmaken.

"Het gaat oorlog worden", zegt Nys ambitieus bij VTM Nieuws. Toch beseft hij dat het bijzonder moeilijk gaat worden om na de Ronde van Hongarije ook de Ronde van Noorwegen op zijn palmares te schrijven.

Nys wil ritzege, eindzege in achterhoofd

"Dan gaat alles mee moeten zitten. Ik ga koersen om de rit te pakken. Dat zal al moeilijk genoeg worden. Ik zal het zelf wel in brand steken, maar wel met verstand", steekt Nys zijn ambitie niet onder stoelen of banken.

In de laatste rit van de Ronde van Noorwegen moeten in en rond Stavanger lokale ronden worden afgewerkt. Met slechts 123 kilometer wordt het ook een korte en krachtige etappe, waar vier keer de Grisabakken (0,6 km aan 7,5%) beklommen moet worden.

"Het is hier moeilijk te voorspellen hoe de etappe zich zal ontplooien. Maar één ding is zeker: het zal leuk worden", besluit Nys nog.