Van Evenepoel tot Van Aert en Van der Poel: Zonneveld ziet heel duidelijk verschil met Pogacar

Tadej Pogacar was in de Giro bijzonder dominant, zonder ook maar één momentje van zwakte te tonen. Een verschil met bijvoorbeeld andere toppers in het peloton.

Met zes ritzeges doet niemand in de Giro beter dan Tadej Pogacar. De Sloveen zit dit jaar ook al aan 14 ritzeges, de eindzege in de Giro al meegerekend. Ook daar komt niemand in de buurt, ook niet van de toppers.

Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Roglic, Van der Poel en Van Aert worden ook wel eens de 'Grote Zes' genoemd. Volgens Thijs Zonneveld is Pogacar echter de enige die bijna geen kwetsbaarheden toont.

"Bij die anderen zitten er momenten in dat het nog niet goed genoeg is. Van der Poel in de Tour vorig jaar: dat was bijna pelotonvulling. Het was een soort trainingskamp voor het WK, maar dat was een heel normale renner in de Tour", zegt hij bij In het Wiel.

Evenepoel en Van Aert ook kwetsbaar

De anderen van de 'Grote Zes' hebben dat echter ook, vindt Zonneveld. "Op momenten dat Van Aert op zijn best moet zijn, moet hij ook regelmatig passen. Roglic koerst vaak zo defensief, omdat hij weet dat hij niet oneindig marge heeft om te blijven aanvallen."

"Evenepoel weet dat hij bergop af en toe kwetsbaar is, vorig jaar in de Vuelta zakte hij er gewoon doorheen. Vingegaard is heel goed en stabiel geworden in etappekoersen, maar zet die op een fiets in Roubaix en je ziet dat de paniek meteen uitbreekt."