Organisatie van Giro grijpt dan toch in tegen Jonathan Milan: ook Visma Lease a Bike bestraft

Jonathan Milan kreeg zondag in de slotrit van de Giro af te rekenen met pech. Hij keerde achter de volgwagens wel heel vlot terug in de koers.

In de laatste van de plaatselijke ronden in de slotetappe van de Giro d’Italia brak Jonathan Milan op 9 kilometer van het einde zijn ketting.

Milan slaagde er in amper vijf kilometer in om helemaal terug voorin te komen, al reed hij daarvoor wel in de slipstream van de eigen volgwagen en die van Visma Lease a Bike.

De Italiaan zelf kreeg een boete van 200 Zwitserse frank voor zijn achtervolgwerk. Hij speelde ook 15 punten voor het puntenklassement en de UCI-ranking kwijt, maar dat had geen gevolgen voor zijn puntentrui.

Ook Addy Engels, de ploegleider van Visma Lease a Bike, werd bestraft. Hij was één van de volgwagens die Milan de nodige hulp gaf om terug te keren in het peloton. Engels moest 500 Zwitserse frank als boete betalen.

Benji Naesen deelde een foto van de achtervolging van Milan op X, het vroegere Twitter. Hij vergeleek de feiten met die van Nils Eekhoff die omwille van dezelfde feiten de wereldtitel U23 afgenomen werd.