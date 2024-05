📷 "Wat een grap!": Moet Jonathan Milan zijn puntentrui inleveren na diskwalificatie?

Tim Merlier won zondag de slotetappe in de Giro d'Italia. Al waren er achteraf heel wat vragen over wat Jonathan Milan deed.

Tim Merlier won met duidelijk verschil de slotrit van de Giro d’Italia. Jonathan Milan werd tweede, maar er werden veel vraagtekens gezet bij wat de winnaar van de puntentrui in de slotkilometers deed.

In de laatste plaatselijke ronde had Milan immers af te rekenen met pech. Hij moest een nieuwe fiets krijgen en keerde getrokken door de eigen en een andere ploegwagen helemaal terug voorin.

Milan brak zijn ketting op negen kilometer van het einde, maar na amper vijf kilometer zat hij opnieuw helemaal voorin en kon hij zo mee sprinten voor de dagzege.

De hulp die hij van de volgwagen kreeg was wel heel erg groot, maar de wedstrijdcommissarissen zagen er geen graten in om Milan terug te zetten in de rituitslag of zelfs te diskwalificeren.

Puntentrui

Opvallend toch dat Milan zijn puntentrui, waarvan hij al zeker was, op die manier op het spel zette. Benji Naesen deelde het beeld graag op zijn sociale media, verwijzend naar Nils Eekhoff die voor dezelfde soort actie de wereldtitel bij de U23 werd afgenomen.

“Wat een grap”, staat er te lezen in de reacties. De organisatie van de Giro is anders heel erg kwistig met het delen van beeldmateriaal, maar dit moment kregen we niet te zien op de socials van de organisatie.

En zo grijpt Kaden Groves misschien wel naast de puntentrui. Als Milan gediskwalificeerd was geweest, dan had de renner van Alpecin-Deceuninck als tweede in de stand deze om de schouders mogen doen.