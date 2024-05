Philippe Gilbert ziet maar één groot probleem om Tadej Pogacar van Tourzege te houden

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar won met overmacht de Giro d'Italia. Philippe Gilbert begint al te dromen van de dubbel Giro-Tour.

Met een gigantische voorsprong won Tadej Pogacar de Giro d’Italia. Voor ex-wielrenner Philippe Gilbert is hij in staat om ook de Tour de France dit jaar op zijn naam te schrijven.

Het zou de eerste renner, sinds Mario Pantani, zijn die deze opmerkelijke dubbel in hetzelfde jaar realiseerde. De Sloveen heeft in Italië getoond dat hij bijzonder scherp staat.

Zeker ook omdat hij een team rond zich zal krijgen met kleppers als Juan Ayuso, Adam Yates, Joao Almeida en nog meesterknechten als Tim Wellens en Nils Politt.

“Een helse armada waarmee hij veel voordeel heeft ten opzichte van de concurrentie”, vertelt onze landgenoot aan La Capitale.

Zeker ook omdat die eerste drie namen evengoed als kopman kunnen functioneren, als Pogacar omringd wordt door Evenepoel, Roglic en Vingegaard.

Pogacar kan niet tegen de hitte

“Dit zou Remco's en Primoz' ploeggenoten, ik denk aan Landa en Martinez, dwingen om zich helemaal bloot te geven. Hij heeft alle wapens in handen om de dubbelslag te maken”, is Gilbert duidelijk.

Het valt ook nog af te wachten hoe fit Evenepoel en Vingegaard zijn na hun valpartijen en ook de conditie van Roglic is op dit moment heel erg moeilijk in te schatten.

Pogacar heeft indruk gemaakt in Italië en dat zal de concurrentie ook wel gezien hebben. Al is er wel één ding dat de Sloveen van de eindzege kan houden. “De hitte. Hij kan er niet zo goed mee omgaan als de rest. Daar moeten we echt wel rekening mee houden.”