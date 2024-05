"Tadej Pogacar heeft niet op 100 procent moeten rijden in de Giro"

Tadej Pogacar won met groot machtsvertoon de Giro d'Italia. Maar moest de Sloveen wel diep gaan voor die overwinning.

Het lijkt erop dat Tadej Pogacar niet eens diep moest gaan, maar deze 107de editie van de Giro d’Italia op economie gewonnen heeft.

“Daarvoor ontbreekt ons de informatie van binnenuit”, laat Renaat Schotte op Sporza het antwoord op die vraag in het midden.. “Maar ik heb de indruk dat Tadej Pogacar niet gewoekerd heeft met zijn krachten. Daarvoor waren de verschillen op de andere mannen op het podium te groot.”

Er waren verschillende momenten waarop het duidelijk was dat hij niet tot het diepste moest gaan om te winnen. “Je zag bijvoorbeeld op de Monte Grappa dat hij niet aan 100% heeft moeten rijden. Hij kan zo'n etappe afwerken aan 95% en die procentjes zorgen ervoor dat hij minder moet recupereren. Zo blijft er meer over voor de cruciale maand juli.”

Weinig concurrentie

Of kon de concurrentie gewoon geen weerwerk bieden aan de Sloveen? “Die was wat ze was. Je zit met een leeftijdsverschil, derde Geraint Thomas is 38 geworden. Voor Daniel Felipe Martinez is het dan weer een fantastische prestatie om 2e te worden in de Giro.”

De Tour zal normaal toch nog een totaal anders iets worden. “Die zijn niet van het kaliber van Vingegaard, Evenepoel of Roglic. Ik zou het omdraaien en zeggen dat Pogacar gewoon te sterk was en in een andere categorie rijdt. Het is een kwestie van intelligentie. Elke renner weet wat hij kan en niet kan. Ik zou de concurrentie dus zeker geen gebrek aan initiatief of aanvalslust verwijten.”